На Донеччині росіяни за добу вбили одну людину, ще одну поранили
На Донеччині 26 липня окупанти вбили одну людину, поранили ще одну. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення", - нагололосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі поки що встановити неможливо.
- 25 липня в Торецьку на Донеччині поліцейські викрили коригувальників російських авіаударів.
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