Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення", - нагололосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі й Волновасі поки що встановити неможливо.

25 липня в Торецьку на Донеччині поліцейські викрили коригувальників російських авіаударів.

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