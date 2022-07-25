У Торецьку поліцейські викрили мережу коригувальників російських ракет: дані "зливали" місцеві мешканці
У Торецьку на Донеччині поліцейські викрили мережу коригувальників російських авіаударів
Про це повідомляє Нацполіція.
"Усі вони – місцеві мешканці, адміністратори телеграм-чату. Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучення снарядів. Зокрема ворожі агенти спрямували ракету на житловий будинок, вбивши цілу родину – бабусю, маму та 17-річну онучку", - йдеться у повідомленні.
Злочинну групу виявили оперативники кримінальної поліції Торецька спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю Донецької області. В результаті масштабної роботи правоохоронці викрили весь ланцюг пособників окупантів, які збирали інформацію для ворога за допомогою месенджера телеграму.
Встановлено, що 29-річна мешканка Торецька за грошову винагороду здобувала та передавала інформацію про розташування військових ЗСУ. Геолокації відсилала головній адміністраторці телеграм-каналу, що мешкає на території РФ.
Проте під вогнем опинялося й цивільне населення. Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам. Так, російською ракетою було повністю знищено оселю разом із трьома людьми.
В аналогічних діях викрито чоловіків 25 і 32 років. Трьох учасників групи викрито, їхніх кураторів ідентифіковано.
Матеріали передано до СБУ для подальшого розслідування.
- Нагадаємо, 18 липня, унаслідок ворожого обстрілу Торецька загинули 6 мирних мешканців
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