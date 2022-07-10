На Донеччині росіяни за добу вбили трьох людей і поранили ще 23
На Донеччині 9 липня окупанти вбили трьох людей і поранили 23. Точна кількість загиблих у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення", - наголосив він.
З'ясувати точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.
- 9 липня росіяни накрили вогнем багатоповерхівку в Часовому Ярі. Під завалами багатоповерхівки залишається щонайменше 30 людей. Рятувальники дістали 6 загиблих і 5 поранених.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе