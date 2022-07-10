Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення", - наголосив він.

З'ясувати точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.

9 липня росіяни накрили вогнем багатоповерхівку в Часовому Ярі. Під завалами багатоповерхівки залишається щонайменше 30 людей. Рятувальники дістали 6 загиблих і 5 поранених.

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