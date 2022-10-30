Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко у фейсбуці.

З 1 травня росіяни майже щодня обстрілювали підприємство "Фенікс" ракетами й артилерією. Росіяни починали гатити наприкінці зміни на виробництві. О 17:30 працівники виходили із цехів, і коли вони вулицею йшли до транспорту, окупанти розпочинали обстріл. Тоді на підприємстві працювало понад 150 людей. Окупанти гатили по "Феніксу", поки не перебили всі комунікації, обладнання, убили птицю.

"Собівартість курки на той час становила в середньому 150 гривень. У нас їх було 800 тис. От і рахуйте: лише на птиці підприємство втратило 120 млн гривень. А ще ж обладнання, приміщення. Загальні збитки ще не підрахували", - зазначив власник підприємства Ігор Зиньковський.

Зараз на виробництві прибирають убитих птахів, відновлюють дахи, комуніукації. Кількадесят курей вижили, попри відсутність звичних умов.

Тетяна Ігнатченко зауважила, що підприємство називається "Фенікс", оскільки відновили виробництво, знишене росіянами на Луганщині 2014 року.

29 жовтня на Донеччині росіяни вбили 5 цивільних, поранили ще вісьмох.

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