На Донеччині українська авіація потужно працює по окупантах, - офіцер ТрО Луганщини Шакун

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".



"Сьогодні ворог боїться залітати в зону дії нашої протиповітряної системи. Зокрема, через те, що дуже добре працює українська авіація. Наша авіація зараз працює дуже потужно. А те, що окупанти щось там накопичуються в районі Луганська та Донецька, то прийде час HIMARS і ЗСУ виправлять цю ситуацію", - пояснив Шакун.

Офіцер ТрО Луганщини переконаний, що ЗСУ можуть вдарити по військовим авіабазам на території Росії.

"Росіяни щось ще накопичують на аеродромах біля Луганська та Донецька. Я вважаю, що скоро це все буде знищене. Варто ще б вдарити по аеродрому Міллерово, щоб окупанти менше літали в українському небі. Проте всьому свій час", - додав він.

19 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що у Донецькій області, неподалік Слов'янська, російський агресор спробував прорвати оборону ЗСУ, але з втратами відійшов

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