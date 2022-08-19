Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Слов’янський напрямок

Противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Дібрівного, Вірнопілля, Чепіля та Богородичного.

"В районах населених пунктів Карнаухівка, Дібрівне, Вірнопілля та Долина РФ здійснила спроби прорвати оборону військ ЗСУ. Зазнали втрат та ганебно втекли", - повідомили в ЗСУ.

Краматорський напрямок

Зафіксовано ворожі обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Берестового та Івано-Дарʼївки.

Наступальними та штурмовими діями російські загарбники намагалися просунутися біля Виїмки та Івано-Дарʼївка, проте отримали жорстку відсіч та відійшли.

Бахмутський напрямок

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Світле, Соледар, Берестове, Вершина, Білогорівка, Залізне, Яковлівка. Задіяв авіацію для ударів неподалік Соледара і Яковлівки. Вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутське і Зайцеве, успіху не мав, відійшов", - йдеться у звіті.

Авдіївський напрямок

"На Авдіївському напрямку зазнали вогневого впливу райони населених пунктів Новоукраїнка, Красногорівка, Водяне, Мар’їнка, Шевченко, Ласточкине, Авдіївка і Опитне. Противник завдавав авіаударів поблизу Мар’їнки, Новоселівки Другої та Невельського. Вів наступ у районах населених пунктів Опитне, Піски і Майорськ, успіху не мав, відійшов", - повідомляє Генштаб.

Нопопавлівський напрямок

Зафіксовано обстріли неподалік Великої Новосілки, Павлівки, Новомихайлівки та Золотої Ниви. Противник завдав авіаційних ударів поблизу Павлівки і Новомихайлівки.

Біля Новомихайлівки вороги безуспішно намагаються покращити тактичне положення, але зазнають втрат і відступають.

Запорізький напрямок

Росіяни зі ствольної та реактивної артилерії, танків обстріляли райони населених пунктів Самійлівка, Гуляйполе, Преображенка, Мала Токмачка, Полтавка, Новосілка, Темирівка, Залізничне і Новоандріївка.

Агресор завдав авіаударів біля Щербаків, Дорожнянки та Новосілки. Вів активну розвідку позицій наших військ БпЛА.

19 серпня у Генштабі ЗСУ повідомили, що з боку Білорусі не виявлено наступальних угруповань, які могли б атакувати Волинський та Поліський регіони.

У Харківській області російський агресор здійснив дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb