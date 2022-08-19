На Волинському та Поліському напрямках не виявлено наступальних угруповань з боку Білорусі, - Генштаб
У Генштабі ЗСУ повідомили, що з боку Білорусі не виявлено наступальних угруповань, які могли б атакувати Волинський та Поліський регіони
Про це повідомляє Генштаб.
Волинь та Полісся
Ознак створення наступальних угруповань не виявлено. Відзначається проведення навчань підрозділів військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни", - написали в ЗСУ.
Сіверський напрямок
Зі ствольної артилерії російський ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.
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