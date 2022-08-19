Про це повідомляє Генштаб.

Волинь та Полісся

Ознак створення наступальних угруповань не виявлено. Відзначається проведення навчань підрозділів військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни", - написали в ЗСУ.

Сіверський напрямок

Зі ствольної артилерії російський ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Пушкарі Чернігівської області та Миропілля і Павлівка на Сумщині.

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