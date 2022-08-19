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Росіяни дистанційно замінували місцевість у Старому і Верхньому Салтові на Харківщині

19 серпня, 2022 п'ятниця
19:53
війна з Росією Старий Салтів

У Харківській області російський агресор здійснив дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова

Про це повідомляє Генштаб.

"На Харківському напрямку російські вбивці здійснювали вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Харків, Протопопівка, Петрівка, Слатине, Великі Проходи, Коробочкине, Мілова та Гусарівка. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова і Явірського. Ворог підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА", - пише Генштаб.

Російські окупанти намагалися покращити тактичне положення неподалік Питомника, проте отримали відсіч та відступили.

Агресор здійснив дистанційне мінування місцевості в районах Старого та Верхнього Салтова.

Південь України

"На Південнобузькому напрямку ворог зосереджував зусилля на недопущенні просування наших військ та поповненні втрат. Продовжив обстріли із танків та артилерії різних типів вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів поблизу Миколаївського, Нового Життя, Первомайського, Білої Криниці та Лозового", - йдеться у звіті.

Агресор штурмовими діями спробував прорвати оборону ЗСУ в районі населеного пункту Кірове. З результатами вогневого ураження зазнав втрат та хаотично відступив. З метою ведення повітряної розвідки активно користувався БпЛА.

Чорне та Азовське моря

Корабельне угруповання росіян продовжує підтримувати дії наземного угруповання військ. РФ блокує цивільне судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та уражує об’єкти та інфраструктуру в тиловій частині України.

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