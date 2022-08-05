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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією На Донеччині українські артилеристи знищили дві ворожі САУ 2С3 "Акація"

На Донеччині українські артилеристи знищили дві ворожі САУ 2С3 "Акація"

5 серпня, 2022 п'ятниця
15:28
війна з Росією

43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила разом з побратимами з 26-ї артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича успішно знищують окупантів на Донеччині

Про це повідомляє 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.

"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, ЗСУ постійно дають вогневу відповідь ворогу на обстріли Сумщини

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