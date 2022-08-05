На Донеччині українські артилеристи знищили дві ворожі САУ 2С3 "Акація"
43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила разом з побратимами з 26-ї артилерійської бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича успішно знищують окупантів на Донеччині
Про це повідомляє 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
"Наша прекрасна українська земля на Донеччині, з якої успішно випалили дві САУ 2С3 "Акація", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, ЗСУ постійно дають вогневу відповідь ворогу на обстріли Сумщини
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