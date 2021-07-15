На Донеччині в ДТП загинув поліцейський
На дорозі поблизу міста Родинське автомобіль поліції вилетів у кювет
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.
Майор поліції 38-річний Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.
"Олександр, який керував автомобілем, загинув, пасажири отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.
Олександр Корж працював в органах внутрішніх справ 21 рік. Зокрема, працював на лінії розшуку безвісти зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону. З початку року обійняв посаду старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та займався розслідуванням тяжких і особливо тяжких злочинів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.02Продаж 32.41
- Актуальне
- Важливе