На Донеччині в ДТП загинув поліцейський

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Донецької області.



Майор поліції 38-річний Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.



"Олександр, який керував автомобілем, загинув, пасажири отримали тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.



Олександр Корж працював в органах внутрішніх справ 21 рік. Зокрема, працював на лінії розшуку безвісти зниклих осіб і злочинців, які переховувалися від закону. З початку року обійняв посаду старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції та займався розслідуванням тяжких і особливо тяжких злочинів.

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