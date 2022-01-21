На Донеччині від травм загинув гірник, інший у важкому стані

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.



"На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження. Раптова смерть працівника сталась поблизу конвеєрного штреку", - написав він.



Волинець зазначив, що причини смерті з’ясовуються. У загиблого залишились дружина і донька.



"В іншому випадку удар струмом в шахті "Алмазна" отримав 50-річний електрослюсар ШУ "Добропільське", наш колега по Незалежній профспілці гірників України Політковський Анатолій Францевич. У важкому стані, з 45% опіків тіла він знаходиться в лікарні Краматорська", - додав голова профспілки гірників України.



Нагадаємо, 30 червня 2021 на Донеччині у шахті в Добропіллі порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинув гірник.