На Донеччині від травм загинув гірник, інший у важкому стані
У п'ятницю, 21 січня, на Донеччині у Добропіллі загинув один гірник, інший у важкому стані з 45% опіків тіла
Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець у Facebook.
"На шахті "Добропільська" ШУ "Добропільське" загинув гірник очисного забою Зелений Сергій Вікторович 1983 року народження. Раптова смерть працівника сталась поблизу конвеєрного штреку", - написав він.
Волинець зазначив, що причини смерті з’ясовуються. У загиблого залишились дружина і донька.
"В іншому випадку удар струмом в шахті "Алмазна" отримав 50-річний електрослюсар ШУ "Добропільське", наш колега по Незалежній профспілці гірників України Політковський Анатолій Францевич. У важкому стані, з 45% опіків тіла він знаходиться в лікарні Краматорська", - додав голова профспілки гірників України.
- Нагадаємо, 30 червня 2021 на Донеччині у шахті в Добропіллі порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою загинув гірник.
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