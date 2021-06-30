На Донеччині у шахті загинув гірник

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



Відкрито справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи.



Встановлено, що 29 червня на ДП "Добропіллявугілля-видобуток" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові гірника.



Від отриманої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці.

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