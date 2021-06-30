На Донеччині у шахті загинув гірник
Правоохоронці з'ясовують причини смертельної травми 37-річного гірника на шахті в Добропіллі
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
Відкрито справу за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи.
Встановлено, що 29 червня на ДП "Добропіллявугілля-видобуток" шахта "Алмазна" під час виконання підземних робіт з місця зірвалась лебідка та вдарила по голові гірника.
Від отриманої черепно-мозкової травми чоловік помер на місці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.22
Купівля 27.22Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.16Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе