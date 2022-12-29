На Донеччині відновлено газопостачання в повному обсязі
На Донеччині усунено пошкодження на магістральному газогоні та відновлено газопостачання мешканцям області в повному обсязі
Про це повідомляє Донецькоблгаз.
"Нині АТ "Донецькоблгаз" запускає котельні, які працюють від газу", - йдеться в повідомленні.
"Відтепер населення області, підприємства та котельні можуть користуватися блакитним паливом у повному обсязі", - додали в компанії.
- 28 грудня повідомлялося, що всі газові котельні Донецької області зупинили роботу через пошкодження магістрального газогону на Харківщині.
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