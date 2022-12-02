Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

1 грудня внаслідок обстрілів армії РФ поранення зазнали шість мирних жителів Донеччини. Зокрема чотири людини постраждали у Бахмуті та ще дві - у Кураховому.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинуло 1235 українців, які проживали на території Донецької області. Ще 2671 - постраждав.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях нині неможливо встановити точну кількість жертв.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

За 28 листопада окупанти вбили ще п'ятьох мешканців Донецької області, поранення дістали 15 людей.

Ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.

Нацполіція задокументувала наслідки 20 обстрілів Донецької області, під ураженням 19 цивільних об'єктів.

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