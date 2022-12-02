На Донеччині внаслідок обстрілів армії РФ постраждали шість мирних жителів
За добу російські загарбники завдавали ударів по Донеччині. Внаслідок цього постраждали шість цивільних українців
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
1 грудня внаслідок обстрілів армії РФ поранення зазнали шість мирних жителів Донеччини. Зокрема чотири людини постраждали у Бахмуті та ще дві - у Кураховому.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинуло 1235 українців, які проживали на території Донецької області. Ще 2671 - постраждав.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях нині неможливо встановити точну кількість жертв.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.
- За 28 листопада окупанти вбили ще п'ятьох мешканців Донецької області, поранення дістали 15 людей.
- Ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.
- Нацполіція задокументувала наслідки 20 обстрілів Донецької області, під ураженням 19 цивільних об'єктів.
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