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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині внаслідок обстрілів армії РФ постраждали шість мирних жителів

2 грудня, 2022 п'ятниця
08:52
війна з Росією на фото наслідки обстрілу Донеччини

За добу російські загарбники завдавали ударів по Донеччині. Внаслідок цього постраждали шість цивільних українців

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

1 грудня внаслідок обстрілів армії РФ поранення зазнали шість мирних жителів Донеччини. Зокрема чотири людини постраждали у Бахмуті та ще дві - у Кураховому.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення від рук окупантів загинуло 1235 українців, які проживали на території Донецької області. Ще 2671 - постраждав.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях нині неможливо встановити точну кількість жертв.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

  • За 28 листопада окупанти вбили ще п'ятьох мешканців Донецької області, поранення дістали 15 людей. 
  • Ворожі війська протягом 29 листопада завдали 2 ракетних удари по цивільних об’єктах та здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.
  • Нацполіція задокументувала наслідки 20 обстрілів Донецької області, під ураженням 19 цивільних об'єктів.

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Маріуполь
Донеччина
окуповані території
окупанти
Волноваха
воєнні злочини Росії
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