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Війна з Росією: хроніка
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На Донеччині внаслідок обстрілів росіян загинули четверо жителів, шестеро поранені

1 лютого, 2023 середа
08:33
війна з Росією Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, серед поранених - двоє дітей

За 31 січня від рук російських військ загинули четверо місцевих жителів Донецької області. Ще шестеро цивільних дістали поранення

Про це в телеграмі поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області дістали поранення", - написав він.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1339 жителі Донеччини, ще 2939 отримали поранення. Однак ці дані не є остаточними: точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі визначити неможливо.

  • Минулої доби, 31 січня, ворожі війська обстрілювали на Донеччині: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу, Майорськ, Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду, Велику Новосілку, Нескучне, Новоукраїнку, Богоявленку, Вугледар, Микільські Дачі, Времівку і Новопіль. А ЗСУ відбили атаки у 8 містах та селах.

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Росія
російська армія
Донеччина
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