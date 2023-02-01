Про це в телеграмі поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росія вбиває цивільних! За 31 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі. Ще 6 людей в області дістали поранення", - написав він.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 1339 жителі Донеччини, ще 2939 отримали поранення. Однак ці дані не є остаточними: точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі визначити неможливо.

Минулої доби, 31 січня, ворожі війська обстрілювали на Донеччині: Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу, Майорськ, Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду, Велику Новосілку, Нескучне, Новоукраїнку, Богоявленку, Вугледар, Микільські Дачі, Времівку і Новопіль. А ЗСУ відбили атаки у 8 містах та селах.

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