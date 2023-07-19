На Донеччині внаслідок обстрілу постраждала однорічна дитина
У вівторок, 18 липня, у Донецькій області внаслідок російського обстрілу постраждало село Желанне Перше
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
Російські терористи використали реактивну артилерію для обстрілу села Желанне Перше Покровського району. Поранено 5 людей, серед них 1-річний та 13-річний хлопчики. У цей час діти грались у власному дворі.
Зазнали поранень ще троє людей: двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надається медична допомога.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
- Удень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістала поранення жінка.
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