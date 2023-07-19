На Донеччині внаслідок обстрілу постраждала однорічна дитина

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Російські терористи використали реактивну артилерію для обстрілу села Желанне Перше Покровського району. Поранено 5 людей, серед них 1-річний та 13-річний хлопчики. У цей час діти грались у власному дворі.

Зазнали поранень ще троє людей: двоє жінок та чоловік віком від 34 до 62 років. Наразі всім постраждалим надається медична допомога.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.