Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.



"Унаслідок обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітки", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу.

Яке озброєння окупанти застосували для обстрілу, не уточнюється.