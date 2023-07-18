Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: є загиблий і поранена
Удень 18 липня російська окупаційна армія обстріляла Дворічну на Харківщині, внаслідок чого загинув літній чоловік і дістала поранення жінка
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
"Унаслідок обстрілу Дворічної Куп'янського району загинув 72-річний чоловік, 65-річна жінка отримала осколкове поранення шиї та грудної клітки", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що наразі жінка перебуває в лікарні, їй надають усю необхідну медичну допомогу.
Яке озброєння окупанти застосували для обстрілу, не уточнюється.
- Унаслідок обстрілу Дворічної, який окупанти здійснили 10 липня, дістав поранення чоловік.
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