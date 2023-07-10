Німеччина заявила про нову знахідку при розслідуванні вибухів на "Північних потоках"

Медведєв відреагував на перший день саміту НАТО: пророкує Третю світову війну

Нічна атака на Україну: у Києві та на Миколаївщині пошкодження від падіння уламків, є загиблий і постраждалі