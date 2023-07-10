Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: поранено чоловіка
Російська армія у понеділок, 10 липня, обстріляла селище Дворічна Харківської області, внаслідок чого одна людина отримала поранення
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА.
Під російський обстріл потрапило селище міського типу Дворічна Куп'янського району.
За даними ОВА, поранення отримав 64-річний чоловік. У нього медики діагностували осколкове дотичне поранення грудної клітини. Наразі стан потерпілого задовільний.
- 9 липня російська армія завдала ударів по дев'яти областях України. Загинули 4 людини, 18 - дістали поранення.
- 10 липня внаслідок російського артобстрілу по багатоквартирному будинку у селі Інженерне, що на Херсонщині, дві жінки отримали поранення.
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