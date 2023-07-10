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За добу Росія обстріляла 9 областей України: 4 людини загинули, 18 отримали поранення. Ситуація в регіонах

10 липня, 2023 понедiлок
09:51
Війна з Росією

За минулу добу 9 липня російські війська завдали ударів по дев'яти областях України, унаслідок чого 4 людини загинули, 18 - дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів по Новгород-Сіверському району із мінометів та артилерії. Також зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет із гелікоптера. Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни обстріляли Есманьську, Краснопільську, Хотінську, Шалигінську громади. Попередньо - без наслідків. Також вчора, 9 липня, ворог здійснив 2 мінометні обстріли Білопільської та Середино-Будської громад. Минулося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Запорізька область: у прифронтовому Оріхові під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі рашисти вдарили керованими авіабомбами. Внаслідок удару чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. 11 мешканців госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості. 

Загалом за добу ворог здійснив 5 обстрілів з РСЗВ Левадного та Новодарівки, 30 артобстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Ольгівському, Червоному, Малинівці. У Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік. Також зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

Дніпропетровщина: вчора ввечері ворог поцілив по Марганецькій громаді, вночі - по Нікополю. Обійшлося без жертв.

Харківщина: противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Вовчанськ Чугуївського, завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки. Крім цього, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка.
Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська пошкоджено багатоквартирний будинок. У селі Колодязне Куп'янського району пошкоджений приватний будинок.

Луганщина: ворог завдав авіаційних та артилерійських ударів по населеним пунктах Невське та Білогорівка. Загалом за добу противник здійснив 116 обстрілів області.

Донеччина: за добу росіяни обстріляли 6 населених пунктів: Краматорськ, Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, села Дружба і Плещіївка. 
Пошкоджено 17 житлових будинків (з них 9 – багатоквартирних), 5 цивільних автомобілів, магазин, гараж, котельня, приміщення "Ощадбанку". Внаслідок обстрілу регіону 1 людина отримала поранення.

Миколаївщина: вночі місто Миколаїв зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику по об'єкту інфраструктури. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.
Також вчора вдень було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 51 обстріл, з них по Херсону - 3 артилерійські обстріли. Рашисти поцілили у райони 15 населених пунктів області; будівлю універмагу у Бериславі. Там один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу - 45-річний чоловік отримав контузію. Також цього дня поранень зазнав 27-річний чоловік.

Вчора вдень російська армія завдала удару по житловому кварталу Херсона, внаслідок чого постраждала 66-річна жінка. У Тягинці через детонацію російської вибухівки постраждали двоє цивільних. Обох потерпілих чоловіків з уламковими пораненнями рук та ніг шпиталізували до Херсона. 

  • 10 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом доби Росія завдала 30 авіаударів та здійснила 47 обстрілів з РСЗВ по Україні.
Україна
Росія
Луганщина
Сумщина
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
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