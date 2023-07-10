У Офісі генпрокурора поінформували, військові РФ атакували Оріхів 9 липня близько 13:20.

Там уточнили, що поранення отримали 13 людей.

Про удар РФ по Оріхову повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він зазначив, що росіяни завдали удару керованою авіабомбою по житловому кварталу, де місцевим жителям у той час видавали гуманітарну допомогу.

Три жінки, 43, 45, 47 років, та 47-річний чоловік загинули на місці. Ще 11 місцевих з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізували.

У МВС уточнили, що удар відбувся по Оріхівській загальноосвітній школі, авіабомба зруйнувала будівлю вщент.

"Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад півтора десятка людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також були пошкоджені житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають рятувальні роботи, сапери встановлюють тип застосованого боєприпасу.