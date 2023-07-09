Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 13:00 російська армія знову завдала удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок російського обстрілу міста поранень зазнала 66-річна жінка.

"У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує", - інформує голова ОВА.