Російська армія обстріляла Херсон, отримала поранення 66-річна жінка
У неділю, 9 липня, російські військові знову здійснили обстріл Херсона. Внаслідок влучання по житловому кварталу міста поранення отримала 66-річна жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 13:00 російська армія знову завдала удару по житловому кварталу Херсона. Внаслідок російського обстрілу міста поранень зазнала 66-річна жінка.
"У постраждалої діагностували струс головного мозку та поранення голови. Їй надали медичну допомогу, життю жінки нічого не загрожує", - інформує голова ОВА.
- Також уранці 8 липня російські війська завдали удару по Лиману на Донеччині, унаслідок чого сім людей загинули, 13 дістали поранень.
- Загалом упродовж доби 8 липня російські війська обстрілювали дев'ять областей України, унаслідок чого 10 людей загинули, 14 дістали поранення.
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