Окупанти обстріляли Лиман: 6 загиблих, 5 поранених
Уранці 8 липня російські війська завдали удару по Лиману на Донеччині, унаслідок чого шестеро людей загинули, п'ятеро дістали поранень
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Загарбники близько 10 ранку завдали удару по місту з реактивних систем залпового вогню. Влучили у приватний сектор. Унаслідок обстрілу пошкоджено будинок і крамницю.
Також шестеро людей загинули внаслідок ворожих ударів. П'ятеро дістали поранень.
- 8 липня в Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Унаслідок надзвичайної ситуації є поранені, загинула одна людина, ще дві вважаються зниклими.
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