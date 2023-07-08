У ТЕС на Донеччині впав дах цеху: є загиблий і травмовані

Про це 8 липня повідомляє Міністерство енергетики.

"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки", - йдеться у повідомленні.

Станом на 11 ранку загинула одна людина, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.

У Міненерго додали, що зараз відбувається розбір завалів, а причини встановлюються.