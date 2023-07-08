У ТЕС на Донеччині впав дах цеху: є загиблий і травмовані
У Донецькій області на тепловій електростанції обвалився дах котлотурбінного цеху. Унаслідок надзвичайної ситуації є пораненні, загинула одна людина, ще дві вважаються зниклими
Про це 8 липня повідомляє Міністерство енергетики.
"На ТЕС у Донецькій області, яка неодноразово зазнавала ворожих обстрілів, стався нещасний випадок - впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки", - йдеться у повідомленні.
Станом на 11 ранку загинула одна людина, двоє - вважаються зниклими, троє отримали травми та відправлені до лікарні.
У Міненерго додали, що зараз відбувається розбір завалів, а причини встановлюються.
- Російська армія вранці 5 травня повторно атакувала теплоелектростанцію на Донеччині, яка потрапила під обстріл у ніч на 4 травня. Серйозно пошкоджено обладнання.
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