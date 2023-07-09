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Росія за добу обстріляла 9 областей України: 10 загиблих, 14 поранених. Ситуація в регіонах

9 липня, 2023 неділя
11:02
Новини на фото: руйнування

Упродовж минулої доби 8 липня російські війська обстрілювали дев'ять областей України, унаслідок чого 10 людей загинули, 14 дістали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив чотири обстріли Новгород-Сіверського району області, було зафіксовано 21 вибух. Обстрілював з мінометів, було зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет з гелікоптера. Жертв і постраждалих немає.

Сумщина: упродовж минулої доби ворог 11 разів обстрілював прикордоння, було зафіксовано 54 вибухи. Під ударами опинилися Білопільська, Новослобідська, Путивльська, Середино-Будська. В Есманській громаді було здійснено скидання з ворожого безпілотника трьох вибухових пристроїв типу ВОГ, унаслідок чого було пошкоджено приватний будинок.

Також уночі та вранці 9 липня росіяни сім разів обстріляли прикордонні. Було зафіксовано 22 вибухи.

Запорізька область: минулої доби противних 47 разів обстріляв 15 населених пунктів регіону. Так під удари потрапили Оріхів, Червоне, Новодарівка, Темирівка, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Преображенка, Степногірськ. Ворог бив авіабомбами, стріляв з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Унаслідок обстрілів пошкоджено 24 цивільні об'єкти: будинки, господарчі споруди, інше майно мешканців.

Дніпропетровщина: за добу ворог вдарив по Марганецькій громаді Нікопольського району, двічі бив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Загиблих і поранених немає.

Харківщина: росіяни за минулу добу з авіації обстріляли прикордонні селищна Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району. Обстріляли з мінометів та артилерії понад 10 населених пунктів: Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фихолівка, Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Кам'янка Куп’янського району. У селищі Загризино Ізюмського району спалахнула хвойна підстилка підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Луганщина: минулої доби ворог здійснив 124 обстріли регіону, випустив 589 снарядів. Він з авіації бив по Новолюбівці, Новоєгорівці, Невському, Білогорівці, Діброві. Також намагався атакувати в напрямку Стельмахівки та Новоселівського, але натрапив на опір українських захисників.

Донеччина: за добу противник 16 разів обстрілював 13 населених пунктів регіону. Унаслідок обстрілів пошкоджено 12 житлових будинків, чотири з яких багатоквартирні, 10 цивільних автівок, два магазини, приміщення молодіжного центру. За добу в регіоні згинуло 10 людей, 13 дістали поранення.

Миколаївщина: учора ворог обстрілював відкриту територію населеного пункту Куцурубської громади. Також учора та сьогодні вночі завдав удару по акваторії Очаківської громади. Постраждалих і руйнувань немає.

Херсонщина: упродовж минулої доби ворох 59 разів обстрілював регіон, було випущено 334 снаряди, з них 4 обстріли прийшлися по Херсону (16 снарядів). Так було обстріляно 21 населений пункт регіону та територію суднобудівного заводу в Херсоні. Унаслідок ворожих ударів одна людина дістала поранень.

  • Уранці 8 липня російські війська завдали удару по Лиману на Донеччині, унаслідок чого дев'ять людей загинули, 13 дістали поранень.
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