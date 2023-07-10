Вночі росіяни атакували балістикою об'єкт інфраструктури Миколаєва
Вночі, 10 липня, росіяни завдали ракетного удару по місту Миколаїв, ймовірно, використавши балістичну ракету "Іскандер-М". Відбулося влучання в один об'єкт інфраструктури міста
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що ракетний удар по місту відбувся 10 липня, близько першої години ночі.
"Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер-М", - наголошують в ОВА.
Віталій Кім повідомив, що наразі детальна інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
- 9 липня ворог обстрілював відкриту територію населеного пункту Куцурубської громади Миколаївської області. Також росіяни завдали удару по акваторії Очаківської громади. Постраждалих і руйнувань тоді не було.
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