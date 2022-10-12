На Донеччині впродовж доби росіяни вбили 6 цивільних, іще одного поранили
На Донеччині 11 жовтня окупанти вбили 6 мирних мешканців, поранили одного. Точна кількість жертв у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко в телеграмі.
"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - наголосив він.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що встановити неможливо.
- 11 жовтня біля Святогірської лаври на Донеччині СБУ виявила нову катівню окупантів.
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