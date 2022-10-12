Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 11 жовтня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Лимані та 2 у Тернах. Ще 1 людина отримала поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі поки що встановити неможливо.

11 жовтня біля Святогірської лаври на Донеччині СБУ виявила нову катівню окупантів.

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