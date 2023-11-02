Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей

На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей

2 листопада, 2023 четвер
18:38
Війна з Росією евакуація дітей

На Донеччині триває обов’язкова евакуація з Торецької, Мар’їнської і Очеретинської громад, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян: за тиждень звідти евакуювали 67 дітей

Про це інформує пресслужба Нацполіції. 

Повідомляється, що з Торецької громади евакуювали 57 дітей, сімох з Мар'їнської та ще трьох з Очеретинської. 

"У селищі Північне дітей вже немає - всю малечу евакуювали ще до офіційного початку заходів. З решти населених пунктів залишається врятувати ще 185 хлопчиків і дівчаток", - зазначили у поліції. 

Там нагадали батькам, що дітей не можна залишати в зоні бойових дій, оскільки це суперечить правам та інтересам дитини, загрожує життю та здоров'ю. Евакуація відбувається лише з дозволу батьків або опікунів і хтось з офіційних представників має супроводжувати дитину. Це право можна передати іншому родичу або органам опіки. 

Хто займається евакуацією дітей

Для евакуації дітей з зони бойових дій було створено групи "Білий янгол". Вони рятують дітей спільно з рятувальниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та місцевою владою.

"Виїзд відбувається тільки на броньованому транспорті, при взаємодії з військовими та за погодженими маршрутами. Для маленьких пасажирів правоохоронці мають спеціальні дитячі шоломи та бронежилети. При можливості беруть додаткові захисні комплекти й для дорослих", - розповіли в поліції. 

Вказано, що за можливості частина родин може виїхати самостійно на власному авто, або на громадському транспорті, наданому військовою адміністрацією.

Евакуйованих людей направляють до спеціальних пунктів допомоги, в яких є все необхідне для тимчасового перебування. 

"За потреби людям надають медичну та психологічну допомогу, а головне - підшукують для них житло в безпечному місці", - додали у поліції. 

Куди звертатися щодо евакуації

Для безкоштовної евакуації із зони бойових дій на Донеччині дітей і дорослих, людей з інвалідністю та маломобільних потрібно залишити заявку на гарячій лінії екіпажів "Білого янгола". Вона діє для таких напрямків:

  • Авдіївський – 066-56-19-102
  • Бахмутський - 066-56-15-102
  • Великоновосілківський - 066-56-11-102
  • Лиманський - 066-56-16-102
  • Мар’їнський - 066-56-10-102

У березні 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

  • Водночас у Авдіївці вже близько півроку не можуть знайти дитину, яка підлягає обов'язковій евакуації. Батьки переховують від евакуації 10-річного хлопчика.
Суспільство
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Читайте також:
карта заставочна
Автор Богдан Бачинський
1 листопада, 2023 середа
Карта бойових дій за період 26-31 жовтня: Авдіївка б’є всі рекорди та готується до облоги
Авдіївка
2 листопада, 2023 четвер
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.49
    Продаж 40.38
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Про що написав Залужний?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 617-го дня війни: ЗСУ вполювали ворожий штурмовик Су-25, в Україні випробували унікальний комплекс, який створює захисний купол проти дронів
19:50
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Армія Ізраїлю заявила, що ввійшла до міста Газа
19:37
Валерій Залужний, Чехія, допомога Україні
Подальша підтримка та обмін досвідом: очільник генштабу Чехії у Києві зустрівся з Залужним
19:12
санкції проти РФ
Понад 130 постачальників військових технологій: США ввели масштабний пакет санкцій проти РФ
19:10
Оновлено
Ярослав Ракицький (попереду)
Кубок України: результати усіх матчів чвертьфіналу
19:09
OPINION
Юрій Гудименко
Якщо МВС самотужки не може впоратися з "тишлеками", то за це має взятися громадськість
19:06
гепатит А
МОЗ спростувало фейк про впровадження в Україні карантину через спалах гепатиту А
18:30
На таврійському напрямку сили оборони України знищили ворожий Су-25
18:03
OPINION
Дана Ярова
Чесні і прозорі торги дали можливість зменшити ціни на харчі для ЗСУ на третину
17:58
кіно, кінотеатр
У річницю падіння Берлінського муру в Україні стартує фестиваль "Нове німецьке кіно"
17:53
Еммануель Макрон і Касим-Жомарт Токаєв
Візит Макрона в Казахстан: Франція постачатиме системи ППО і претендує на будівництво АЕС
17:48
школа в окупації
Українські вчителі на ТОТ відмовляються співпрацювати з росіянами: окупанти просять прислати педагогів з РФ
17:30
війна в Україні
В Україні успішно пройшла випробування оборонна система, яка пригнічує російську ГЛОНАСС
17:22
Марія Захарова
РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"
17:15
Ексклюзив
Третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста, - начальник МВА Барабаш
17:06
promova
Українці отримали безплатний рremium-доступ до застосунку з вивчення мов Promova
16:48
Верховна Рада
Комітет ВР схвалив законопроєкт про податкові перевірки до другого читання: внесено дві поправки
16:42
В Україні утворили 529 Рад ВПО. Які їх функції
16:40
Мая Санду
Санду звинуватила РФ у втручанні в місцеві вибори у Молдові
16:31
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Рівень корупції починає турбувати військових більше, ніж нестача снарядів, - Разумков
16:26
на фото Міхеїл Саакашвілі
Польща заявила, що вступ Грузії до ЄС залежатиме від подальшої долі Саакашвілі
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
15:51
Всеволод Князєв
ВАКС залишив ексголову Верховного суду Князєва під вартою до 9 грудня
15:46
стрічка "На Адаманті"
"На Адаманті": в кінотеатрах Києва та Львова стартував показ фільму-переможця Берлінале-2023
15:32
електроенергія
"Захист спрацює у 80-90% випадків": Шмигаль розповів, як Україна підготувалася до нових ударів РФ по енергетиці
15:09
прапор України
Попри повномасштабну війну: Україна піднялася на 13 позицій у світовому рейтингу демократій
15:06
штучний інтелект
Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ
15:03
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:55
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Любов і боротьба Івана Дзюби та його дружини Марти: в кінотеатри виходить новий фільм Сергія Буковського
14:50
Ексклюзив
психологічна допомога
Коли час звернутися до фахівця. Психологиня назвала перший маркер
14:42
Кіпр
Кіпр приєднався до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України
14:20
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
14:19
Ексклюзив
Військовий експерт Риженко розповів, як запобігти переходу війни з РФ у позиційну фазу
14:17
погода осінь
Дощі на півдні та сході, тепло на заході: прогноз погоди на 3 листопада від Наталки Діденко
14:15
OPINION
Віталій Портников
Залужний: план подолання позиційної війни. Колонка Віталія Портникова
14:09
мобілізовані РФ, Джанкой
Партизани зафіксували прибуття нових мобілізованих з РФ до окупованого Джанкоя
14:06
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Три важливі події на шляху до євроінтеграції України
14:03
ДТЕК виграв у Гаазі суд проти РФ щодо кримських активів компанії
13:54
гепатит А
Спалах гепатиту А: у Вінниці госпіталізували 111 хворих
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV