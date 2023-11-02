На Донеччині з трьох громад, які перебувають під постійними обстрілами РФ, евакуювали 67 дітей
На Донеччині триває обов’язкова евакуація з Торецької, Мар’їнської і Очеретинської громад, які перебувають під цілодобовим обстрілом росіян: за тиждень звідти евакуювали 67 дітей
Про це інформує пресслужба Нацполіції.
Повідомляється, що з Торецької громади евакуювали 57 дітей, сімох з Мар'їнської та ще трьох з Очеретинської.
"У селищі Північне дітей вже немає - всю малечу евакуювали ще до офіційного початку заходів. З решти населених пунктів залишається врятувати ще 185 хлопчиків і дівчаток", - зазначили у поліції.
Там нагадали батькам, що дітей не можна залишати в зоні бойових дій, оскільки це суперечить правам та інтересам дитини, загрожує життю та здоров'ю. Евакуація відбувається лише з дозволу батьків або опікунів і хтось з офіційних представників має супроводжувати дитину. Це право можна передати іншому родичу або органам опіки.
Хто займається евакуацією дітей
Для евакуації дітей з зони бойових дій було створено групи "Білий янгол". Вони рятують дітей спільно з рятувальниками ДСНС, патрульною поліцією, поліцією охорони та місцевою владою.
"Виїзд відбувається тільки на броньованому транспорті, при взаємодії з військовими та за погодженими маршрутами. Для маленьких пасажирів правоохоронці мають спеціальні дитячі шоломи та бронежилети. При можливості беруть додаткові захисні комплекти й для дорослих", - розповіли в поліції.
Вказано, що за можливості частина родин може виїхати самостійно на власному авто, або на громадському транспорті, наданому військовою адміністрацією.
Евакуйованих людей направляють до спеціальних пунктів допомоги, в яких є все необхідне для тимчасового перебування.
"За потреби людям надають медичну та психологічну допомогу, а головне - підшукують для них житло в безпечному місці", - додали у поліції.
Куди звертатися щодо евакуації
Для безкоштовної евакуації із зони бойових дій на Донеччині дітей і дорослих, людей з інвалідністю та маломобільних потрібно залишити заявку на гарячій лінії екіпажів "Білого янгола". Вона діє для таких напрямків:
- Авдіївський – 066-56-19-102
- Бахмутський - 066-56-15-102
- Великоновосілківський - 066-56-11-102
- Лиманський - 066-56-16-102
- Мар’їнський - 066-56-10-102
У березні 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- Водночас у Авдіївці вже близько півроку не можуть знайти дитину, яка підлягає обов'язковій евакуації. Батьки переховують від евакуації 10-річного хлопчика.
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