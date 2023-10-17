В Авдіївці вже близько пів року не можуть знайти дитину, яка підлягає обов'язковій евакуації
В Авдіївці Донецької області батьки переховують від евакуації 10-річного хлопчика. Його не можуть знайти вже щонайменше 5 місяців
Про це "Новинам Донбасу" повідомив начальник Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"На жаль, у нас офіційно є ще одна дитина у місті – це хлопчик десяти років, якого ми не можемо знайти вже, мабуть, пів року. Точно місяців п'ять. Ми навіть його матір не бачимо, вона взагалі ніде не з'являється. Не отримують вони гуманітарної допомоги, ніхто за них не отримує. Спочатку, коли ще не було ухвали Кабінету Міністрів про примусову евакуацію, звичайно, ми вмовляли їх їхати. Потім уже було зрозуміло, що ця ухвала буде, і через тиждень, може, трохи більше до цієї ухвали, вони почали ховати хлопця. Тобто мати була, вона приходила, отримувала гуманітарну допомогу, а хлопця не було", – сказав чиновник.
Барабаш зазначив, що після ухвали уряду про примусову евакуацію було проведено обшуки за місцем проживання дитини, але хлопчика там не було.
Чиновник висловив підозру, що родина перебуває у старій частині міста, а можливо, вже загинула.
- У березні 2023 року Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
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