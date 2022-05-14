Про це в телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - наголосив він.

У Бахмуті надали медичну допомогу двом пораненим із Луганщини.

Точну кв\ількість загиблих у Маріуполі й Волновасі з'ясувати зараз неможливо.

Мешканців Донецької області закликали готуватись до можливого припинення постачання газу.

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