На Донеччині за добу росіяни вбили трьох мирних мешканців, іще чотирьох поранили
На Донеччині 14 травня окупанти вбили трьох цивільних, поранили чотирьох. Кількість загиблих у Маріуполі й Волновасі невідома
Про це в телеграмі повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 14 травня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донеччини: 2 у Богородичному і 1 у Кераміку. Ще 4 людини дістали поранення", - наголосив він.
У Бахмуті надали медичну допомогу двом пораненим із Луганщини.
Точну кв\ількість загиблих у Маріуполі й Волновасі з'ясувати зараз неможливо.
- Мешканців Донецької області закликали готуватись до можливого припинення постачання газу.
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