У Донецькій області може зникнути газ, - мер Краматорська
Жителів Донецької області закликали готуватись до можливого припинення постачання газу
Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко у Facebook.
"Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії РФ існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", - зазначив очільник міста.
За його словами, на окупованих територіях України несанкціоновано були перекриті один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід. Він додав, що йде пошук вирішення проблеми.
"З метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, рекомендуємо мешканцям Донецької області підготуватися до обмеження постачання газу", - підсумував Гончаренко.
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