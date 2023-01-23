Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

За 22 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини. Зокрема трьох у Бахмуті та ще одного українця в Авдіївці.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

Загалом рашисти на Донеччині убили 1316 мирних жителів. Унаслідок воєнних дій російських окупантів поранення різного ступеня тяжкості отримали 2876 людей.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - пише Кириленко.

Нагадаємо, упродовж доби 20 січня ворог завдав 7 ракетних і 15 авіаударів, 3 з цих ракет були націлені на Краматорськ та Гуляйполе.

Упродовж доби 20 січня через російську збройну агресію загинули троє цивільних жителів Донецької області, це 4 - поранені.

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