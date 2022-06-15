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На Донеччині з'явилися системи Tesla Powerwall 2

15 червня, 2022 середа
06:45
Наука Tesla Powerwall 2

У Донецькій області запрацювали системи Tesla Powerwall 2, вони забезпечують резервним живленням інтернет-провайдерів

Про це передає у телеграм Мінцифри.

"Системи Tesla Powerwall 2 з'явилися на Донеччині. Tesla Powerwall 2 вже забезпечує місцевих інтернет-провайдерів резервним живленням, попри постійні обстріли та відсутність електрики", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що завдяки потужному акумулятору та сонячним панелям від Ілона Маска лікарі, комунальники, пожежники та жителі міст будуть залишатися на зв'язку.

  • Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, 29 квітня передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

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Донецьк
техніка
Tesla
новини України
новини Донеччини
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