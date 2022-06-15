На Донеччині з'явилися системи Tesla Powerwall 2

Про це передає у телеграм Мінцифри.

"Системи Tesla Powerwall 2 з'явилися на Донеччині. Tesla Powerwall 2 вже забезпечує місцевих інтернет-провайдерів резервним живленням, попри постійні обстріли та відсутність електрики", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки потужному акумулятору та сонячним панелям від Ілона Маска лікарі, комунальники, пожежники та жителі міст будуть залишатися на зв'язку.

Ілон Маск, окрім станцій супутникового інтернету Starlink, 29 квітня передав Україні сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall.

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