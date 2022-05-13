На Донецькому і Луганському напрямках 13 травня відбито 10 атак ворога, знищено 5 танків, близько 20 одиниць іншої техніки та 3 БпЛА, - УОС
Уздовж всієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах, нищить адміністративні будівлі, лікарні, школи і дитячі садочки
Про це повідомляють у штабі Угруповання Об’єднаних сил.
"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом… За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 ворожих автомобілів та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів! Разом переможемо! Слава Україні!
- Президент України у вечірньому зверненні заявив, що ЗСУ деокупували вже 1015 населених пунктів.
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