Про це повідомляють у штабі Угруповання Об’єднаних сил.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 10 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом… За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 5 танків, 5 артилерійських систем, 6 одиниць бойової броньованої техніки, 7 ворожих автомобілів та 3 безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів! Разом переможемо! Слава Україні!

Президент України у вечірньому зверненні заявив, що ЗСУ деокупували вже 1015 населених пунктів.

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