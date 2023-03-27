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На Донецькому напрямку росіяни застосовують хімічну зброю

27 березня, 2023 понедiлок
21:22
війна з Росією хімічна атака

Російські загарбники на Донецькому напрямку вдалися до використання хімічних боєприпасів проти українських військових

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Укрінформ.

"Ворог застосовує хімічні боєприпаси, а саме скидає з безпілотних літальних апаратів вибухівку з хлорпікрином. І це відбувається не перший день, це відбувається вже з 23 числа. 23 березня це був пробний такий варіант – одну скинули вибухівку, 24 березня – скинули дві і вчора за день вкинули 6 таких вибухівок", - сказав Дмитрашківський.

Щодо збирання доказів використання росіянами забороненої зброї військовий розповів про збитий на Запорізькому напрямку дрон і зазначив, що окупанти також можуть використовувати іприт.

"Це були саме перші скиди, це було місяць назад, ми маємо нерозірваний боєприпас, який називається К-51. На даний момент вибухи, які відбуваються на Донецькому напрямку, газ зібрати ж неможливо, але якщо потрапляє безпосередньо в окоп або в бліндаж, то відповідно потрібно мати або протигаз, або відійти від того місця, тому що викликає і блювоту, і сльози. Але ще є боєприпаси просто іприт. Тоді потрібні костюми хімічного захисту", - сказав Дмитрашківський.

Військовий також додав, що в районі Авдіївки та Мар'їнки 200-а мотострілкова бригада зс РФ і 72-а бригада з Оренбургу зазнали великих втрат, через що постало питання їхнього виведення для відновлення.

Довідка: К-51 — Розроблена в 1970-ті роки в СРСР ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії, створена для військових та спеціальних служб і потужніша за гранати для розгону демонстрантів. 

При цьому застосування хімічних засобів (зокрема, речовин сльозогінної дії) для ведення війни заборонене Конвенцією про хімічну зброю (ст. 1, п. 5) і Женевським протоколом 1925 року.

Іприт - хімічна зброя, яку застосовували у Першій світовій війні як бойову отруйну речовину шкірно-наривної дії. У 1993 році Конвенцією про хімічну зброю було заборонено використання іприту як хімічної зброї.

  • У листопаді 2022 року РФ не потрапила до керівного складу Конвенції про заборону хімічної зброї вперше в історії Організації із заборони хімічної зброї.
  • 9 грудня 2022 року на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні Євросоюз засудив застосування російськими військовими гранат зі сльозогінним газом.
  • 27 лютого 2023 року країни G7 заявили, що будь-яке використання Росією хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї матиме серйозні наслідки.
Новини
Україна
російська армія
хімічна зброя
Донеччина
хімічна атака
воєнні злочини Росії
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