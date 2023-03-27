На Донецькому напрямку росіяни застосовують хімічну зброю

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Укрінформ.

"Ворог застосовує хімічні боєприпаси, а саме скидає з безпілотних літальних апаратів вибухівку з хлорпікрином. І це відбувається не перший день, це відбувається вже з 23 числа. 23 березня це був пробний такий варіант – одну скинули вибухівку, 24 березня – скинули дві і вчора за день вкинули 6 таких вибухівок", - сказав Дмитрашківський.

Щодо збирання доказів використання росіянами забороненої зброї військовий розповів про збитий на Запорізькому напрямку дрон і зазначив, що окупанти також можуть використовувати іприт.

"Це були саме перші скиди, це було місяць назад, ми маємо нерозірваний боєприпас, який називається К-51. На даний момент вибухи, які відбуваються на Донецькому напрямку, газ зібрати ж неможливо, але якщо потрапляє безпосередньо в окоп або в бліндаж, то відповідно потрібно мати або протигаз, або відійти від того місця, тому що викликає і блювоту, і сльози. Але ще є боєприпаси просто іприт. Тоді потрібні костюми хімічного захисту", - сказав Дмитрашківський.

Військовий також додав, що в районі Авдіївки та Мар'їнки 200-а мотострілкова бригада зс РФ і 72-а бригада з Оренбургу зазнали великих втрат, через що постало питання їхнього виведення для відновлення.

Довідка: К-51 — Розроблена в 1970-ті роки в СРСР ручна аерозольна "сльозогінна" граната нелетальної дії, створена для військових та спеціальних служб і потужніша за гранати для розгону демонстрантів.

При цьому застосування хімічних засобів (зокрема, речовин сльозогінної дії) для ведення війни заборонене Конвенцією про хімічну зброю (ст. 1, п. 5) і Женевським протоколом 1925 року.

Іприт - хімічна зброя, яку застосовували у Першій світовій війні як бойову отруйну речовину шкірно-наривної дії. У 1993 році Конвенцією про хімічну зброю було заборонено використання іприту як хімічної зброї.