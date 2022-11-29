РФ вперше не потрапила до керівного складу Конвенції про заборону хімічної зброї
Уперше в історії Організації із заборони хімічної зброї Росію не обрали віцепрезидентом Конференції держав-членів Конвенції
Про це інформує Укрінформ з посилання на заяву посла України в Нідерландах Максима Кононенка в Гаазі.
"Росію вперше за весь час існування ОЗХЗ не обрали віцепрезидентом Конференції держав-членів Конвенції про заборону хімічної зброї. Вона була віцепрезидентом 21 раз. Сьогодні обрали Хорватію і Латвію від нашої регіональної групи. Це свідчення ставлення Організації до Росії як до держави-агресора і спонсора тероризму", - розповів Кононенко.
Під час роботи сесії Конференції винесли питання обрання представників членів держав-учасниць на заміщення політичних та технічних посад Організації. Зокрема мають визначитися з кандидатурами десяти віцепрезидентів від п'яти регіональних груп. Відповідно до правил передбачено висунення двох людей від кожного угрупування.
"З огляду на неможливість досягнення консенсусу в Східноєвропейській групі, яка запропонувала кандидатури трьох країн, а саме Латвії, Хорватії та Росії, була застосована процедура таємного голосування, передбачена Правилами процедур Конференції", - роз'яснили у відомстві.
Повідомляється, що згідно з результатами голосування Хорватія отримала 90 голосів, Латвія - 94, а Росія - 44.
Таким чином, РФ позбавили права вносити деструктив та розкол в роботу Організації із заборони хімічної зброї.
Відомо, що Росія була на цій посаді 21 раз.
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