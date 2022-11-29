Про це інформує Укрінформ з посилання на заяву посла України в Нідерландах Максима Кононенка в Гаазі.

"Росію вперше за весь час існування ОЗХЗ не обрали віцепрезидентом Конференції держав-членів Конвенції про заборону хімічної зброї. Вона була віцепрезидентом 21 раз. Сьогодні обрали Хорватію і Латвію від нашої регіональної групи. Це свідчення ставлення Організації до Росії як до держави-агресора і спонсора тероризму", - розповів Кононенко.

Під час роботи сесії Конференції винесли питання обрання представників членів держав-учасниць на заміщення політичних та технічних посад Організації. Зокрема мають визначитися з кандидатурами десяти віцепрезидентів від п'яти регіональних груп. Відповідно до правил передбачено висунення двох людей від кожного угрупування.

"З огляду на неможливість досягнення консенсусу в Східноєвропейській групі, яка запропонувала кандидатури трьох країн, а саме Латвії, Хорватії та Росії, була застосована процедура таємного голосування, передбачена Правилами процедур Конференції", - роз'яснили у відомстві.

Повідомляється, що згідно з результатами голосування Хорватія отримала 90 голосів, Латвія - 94, а Росія - 44.

Таким чином, РФ позбавили права вносити деструктив та розкол в роботу Організації із заборони хімічної зброї.

Відомо, що Росія була на цій посаді 21 раз.

25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.

США попередили, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

26 вересня офіційний представник уряду Японії оголосив про додаткову заборону на експорт товарів, пов’язаних із хімічною зброєю, до Росії.

30 вересня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ще під час утримування нашими бійцями Маріуполя військово-політичне керівництво оцінювало ризики використання хімічної зброї й вже були зроблені висновки, щоб наші підрозділи були оснащені протигазами та іншими засобами, які дозволяють тримати оборону за таких умов.