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РФ вперше не потрапила до керівного складу Конвенції про заборону хімічної зброї

29 листопада, 2022 вiвторок
20:34
Світ

Уперше в історії Організації із заборони хімічної зброї Росію не обрали віцепрезидентом Конференції держав-членів Конвенції

Про це інформує Укрінформ з посилання на заяву посла України в Нідерландах Максима Кононенка в Гаазі.

"Росію вперше за весь час існування ОЗХЗ не обрали віцепрезидентом Конференції держав-членів Конвенції про заборону хімічної зброї. Вона була віцепрезидентом 21 раз. Сьогодні обрали Хорватію і Латвію від нашої регіональної групи. Це свідчення ставлення Організації до Росії як до держави-агресора і спонсора тероризму", - розповів Кононенко.

Під час роботи сесії Конференції винесли питання обрання представників членів держав-учасниць на заміщення політичних та технічних посад Організації. Зокрема мають визначитися з кандидатурами десяти віцепрезидентів від п'яти регіональних груп. Відповідно до правил передбачено висунення двох людей від кожного угрупування.

"З огляду на неможливість досягнення консенсусу в Східноєвропейській групі, яка запропонувала кандидатури трьох країн, а саме Латвії, Хорватії та Росії, була застосована процедура таємного голосування, передбачена Правилами процедур Конференції", - роз'яснили у відомстві.

Повідомляється, що згідно з результатами голосування Хорватія отримала 90 голосів, Латвія - 94, а Росія - 44.

Таким чином, РФ позбавили права вносити деструктив та розкол в роботу Організації із заборони хімічної зброї.

Відомо, що Росія була на цій посаді 21 раз.

  • 25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.
  • США  попередили, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.
  • 26 вересня офіційний представник уряду Японії оголосив про додаткову заборону на експорт товарів, пов’язаних із хімічною зброєю, до Росії.
  • 30 вересня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ще під час утримування нашими бійцями Маріуполя військово-політичне керівництво оцінювало ризики використання хімічної зброї й вже були зроблені висновки, щоб наші підрозділи були оснащені протигазами та іншими засобами, які дозволяють тримати оборону за таких умов.

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Росія
Латвія
Хорватія
хімічна зброя
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