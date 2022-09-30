Противник може вийти за межі конвенційних зразків озброєння, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ще під час утримування нашими бійцями Маріуполя військово-політичне керівництво оцінювало ризики використання хімічної зброї й вже були зроблені висновки, щоб наші підрозділи були оснащені протигазами та іншими засобами, які дозволяють тримати оборону за таких умов
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ворог зараз може вийти за межі конвенційних (традиційних, що визнані міжнародним регулюванням – ред.) зразків озброєння. Вчора, 29 вересня, був важливий звіт ГУР, який достатньо серйозно поставився та описав сценарій використання тактичних ядерних боєприпасів, наголосивши, що вони можуть бути використані на лінії зіткнення та у зоні найбільшої концентрації сил з обох сторін", - зауважив військовий експерт.
Сергій Згурець додав, що до висновків розвідки ми ставимося достатньо серйозно, бо їхня оцінка подій на початку війни виявилася найбільше точною.
"Тепер щодо хімічних боєприпасів, то військово-політичне керівництво оцінювало ризики використання хімічної зброї ще під час утримування нашими бійцями Маріуполя. Тоді так само були сценарії, що ворог може застосувати хімічну зброю, аби припинити спротив наших бійців у Маріуполі. Відповідно, вже були зроблені висновки, щоб наші підрозділи були оснащені протигазами та іншими засобами, які дозволяють тримати оборону за таких умов. Такі виклики враховуються українською армією, але тепер треба серйозно поставитися і до підготовки цивільного населення, розуміючи, що ворог може використовувати такі неконвенційні засоби і до людей, що мешкають на лінії зіткнення і поблизу окупованих територій", - підкреслив Згурець.
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