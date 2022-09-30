Противник може вийти за межі конвенційних зразків озброєння, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Ворог зараз може вийти за межі конвенційних (традиційних, що визнані міжнародним регулюванням – ред.) зразків озброєння. Вчора, 29 вересня, був важливий звіт ГУР, який достатньо серйозно поставився та описав сценарій використання тактичних ядерних боєприпасів, наголосивши, що вони можуть бути використані на лінії зіткнення та у зоні найбільшої концентрації сил з обох сторін", - зауважив військовий експерт.



Сергій Згурець додав, що до висновків розвідки ми ставимося достатньо серйозно, бо їхня оцінка подій на початку війни виявилася найбільше точною.



"Тепер щодо хімічних боєприпасів, то військово-політичне керівництво оцінювало ризики використання хімічної зброї ще під час утримування нашими бійцями Маріуполя. Тоді так само були сценарії, що ворог може застосувати хімічну зброю, аби припинити спротив наших бійців у Маріуполі. Відповідно, вже були зроблені висновки, щоб наші підрозділи були оснащені протигазами та іншими засобами, які дозволяють тримати оборону за таких умов. Такі виклики враховуються українською армією, але тепер треба серйозно поставитися і до підготовки цивільного населення, розуміючи, що ворог може використовувати такі неконвенційні засоби і до людей, що мешкають на лінії зіткнення і поблизу окупованих територій", - підкреслив Згурець.

25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території

США попередили, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

26 вересня офіційний представник уряду Японії оголосив про додаткову заборону на експорт товарів, пов’язаних із хімічною зброєю, до Росії