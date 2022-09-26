Про це заявив генеральний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, інформує The Washington Post.

У понеділок уряд Японії заборонив експорт матеріалів, які можуть бути використані для хімічної зброї, для 21 російської організації, включаючи наукові лабораторії. Цей захід був схвалений Кабінетом Міністрів після рішення міністрів закордонних справ Великої сімки минулого тижня.

Нові обмеження Японія вводить у зв'язку з погрозами використання Росією ядерної зброї проти України.

"Як єдина країна у світі, яка зазнала ядерних атак, ми рішуче вимагаємо, щоб загроза чи застосування ядерної зброї Росією ніколи не відбувалася", - зазначено в повідомленні.

Мацуно відповідав на запитання про коментарі радника з національної безпеки США Джейка Саллівана в неділю в новинах CBS про те, що Сполучені Штати діятимуть "рішуче" у разі ядерного нападу Росії на Україну.

Відповідаючи на запитання, чи схвалює Японія можливе використання Сполученими Штатами ядерної зброї проти Росії, Мацуно відмовився коментувати, посилаючись на те, що це гіпотетичне питання.

25 вересня Лавров заявив, що ядерна доктрина РФ поширюватиметься на загарбані українські території.

США попередили, що Росію очікують катастрофічні наслідки, якщо вона використає ядерну зброю, та додаткові економічні санкції, якщо завершить псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

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