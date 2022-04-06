На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 9 атак ворога, знищили десятки одиниць ворожої техніки та два літаки
На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники продовжують боронити Україну, завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога
Про повідомляє Операція об’єднаних сил.
Наші воїни завдали значних втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 6 танків, 5 одиниць броньованої та 6 одиниць автомобільної техніки, 4 артилерійські системи противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два літаки, одну крилату ракету та один безпілотний літальний апарат ворога.
- Зазначимо, що протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки
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