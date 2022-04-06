Відбили 3 атаки, знищили 60 ворогів та 12 одиниць техніки, зокрема 1 літак, - ОТУ "Схід"
Протягом доби, 6 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 3 атаки, тривають бої
Про це повідомляють у штабі оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Українські захисники знищили: особового складу – до 60 чоловік, танків – 3 шт., БМП – 1 шт., міномет з розрахунком – 1 шт., АТ – 6 шт, літаків – 1 одиниця.
""Демілітаризація" рашистів триває, українські воїни продовжують впевнено відправляти загарбників на той світ. Тим більше, що сьогодні у пеклі остаточно прописався відомий фашист Жиріновський. Отже, йому буде з ким поговорити про Чорнобаївку", - зазначають у штабі.
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