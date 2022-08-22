На допитах до азовців ставилися гірше, ніж до інших бійців гарнізону Маріуполя, - боєць "Азову" Жайворонок
Росіяни ставились більш упереджено до бійців полку "Азов", ніж до інших військових гарнізону Маріуполя
Про це розповів звільнений з російського полону боєць Азову Владислав Жайворонок на пресконференції, яку транслював Еспресо.
"Була різниця між тим, азовець ти чи морський піхотинець, чи представник іншого підрозділу з гарнізону "Маріуполь". Азовці були для них більш цікавими - на допитах ставились гірше, ставили більше питань по командуванню. Можливо, це пов'язано з тим, що нас "малюють" злочинцями і, в першу чергу, серед свого ж населення", - сказав він.
Жайворонок додав, що ставили дуже багато провокативних питань.
"Я переживаю за своїх друзів, найважче для мене - гибель тисяч цивільних людей в Маріуполі і по всій країні. Те, що вони намагаються прив'язати наші дії до гибелі цивільних, мене турбує. Майже 100% вони це будуть використовувати на цьому своєму фейковому судилищі", - підсумував боєць.
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