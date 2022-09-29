На енергоблоках ЗАЕС пожеж і загорянь не зафіксовано - Енергоатом

Про це підприємство повідомляє у своєму телеграмі.

Енергоатом припускає, що чутки про пожежу на території ЗАЕС виникли через вибух на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблока №6, який спричинили дикі звірі.

"Периметр навколо ЗАЕС замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лисів. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблока №6", - йдеться у повідомленні.

У підприємстві повідомляють, що лінія була пошкоджена та сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги із незначним задимленням. Був викликаний пожежний розрахунок, але "задіювати його не довелося, оскільки в тому не було необхідності."

Енергоатом нагадує, що наразі найбільшу небезпеку являють замінований окупантами периметр станції та підходи й під'їзди до неї.

Напередодні, 28 вересня, президент України Володимир Зеленський серед іншого обговорив питання створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС із главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

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