Про це повідомив Український інститут, передає Укрінформ.

До програми фестивалю,який відбудеться в місті Палічі, увійшли такі повнометражні фільми: "Відблиск" Валентина Васяновича, "Погані дороги" Наталі Ворожбит, "Носоріг" Олега Сенцова, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Рози. Фільм-кабаре" Ірени Стеценко та "Цей дощ ніколи не скінчиться" Аліни Горлової.

Керівниця напряму "Кіно" в Українському інституті Наталія Мовшович назвала культуру ефективним способом "зведення мостів між країнами". Вона висловила віру в те, що спільна програма дасть змогу сербам дізнатися про Україну та краще її зрозуміти.

"Саме для цього ми обрали різноманітні за жанром, стилем і тематикою фільми: від жорсткої кримінальної драми "Носоріг" та чуттєвої історії дорослішання "Стоп-Земля" до візуально захоплюючої документальної стрічки "Цей дощ ніколи не скінчиться" та експресивного cinéma vérité (стиль документального кіно, що поєднує імпровізацію та зйомку, щоб розкрити правду, - ред.) "Рози. Фільм-кабаре", - зазначила керівниця напрямку "Кіно" в Українському інституті.

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