Військовий експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Із перших спроб формування ударного угруповання до більш-менш сформованих, здатних вести бойові дії підрозділів пройде щонайменше 3-4 тижні. Ці показники були також зазначені у висновках Головного управління розвідки Міноборони", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що поява ознак формування ударних угруповань ворога на території Білорусі змінить характер нашої оборони.

"Якщо ми помітимо формування угруповань на території Білорусі, це змінить характер нашої оборони. Хоча ми все одно тримаємо кілька бригад на білоруському напрямку, які готові стримувати наступ ворога. Варто також врахувати ті обмеження, які накладає складність території Білорусі для наступу. Хоча неодноразово йшла мова і про те, що це може бути фейковою загрозою, з метою стримання частини військ ЗСУ на кордоні з Білоруссю", - зауважив Сергій Згурець.

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6 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що білоруські військові проводять заходи з інженерного обладнання позицій на Волинському та Рівненському напрямках.

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