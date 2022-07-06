Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів

Так, президент України Володимир Зеленський збирав засідання ставки Головнокомандувача спеціально, щоб обговорити можливі загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях (з Білоруссю межують 5 областей України: Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська). І хоча в Головному управлінні розвідки переконують, що загрози з боку Білорусі наразі немає, заяви Лукашенка про єдину з Росією армію і постійне продовження термінів військових навчань біля кордону з Україною насторожують.

"Еспресо" запитав у військових експертів, наскільки реальною, на їхню думку, є загроза з боку Білорусі та в чому вона полягатиме.

"Питання вирішене, білоруси наступатимуть у середині серпня"

Військовий експерт, історик, автор книг і статей з історії локальних конфліктів ХХ ст. Михайло Жирохов упевнений, що рішення про вторгнення в Україну з боку Білорусі вже ухвалене.

"Усе вже вирішено, тому зараз ми бачимо, що на території Білорусі розгортається ударне угруповання. Наразі воно не є достатньо сильним для того, щоб наступати. Але, як вважають деякі аналітики, рішення вже прийняте і десь на середину серпня буде скоординований удар з боку Білорусі та Російської Федерації. Скоріш за все, це буде Чернігівщина і Полісся. Тому що для росіян це критично важливо зараз. Після того, як вони фактично взяли Луганську область, потім підуть у Донецьку область і їм потрібно буде відволікти частину українських сил на інші напрямки. Тому, швидше за все, ми побачимо вторгнення Білорусі", – каже Жирохов.

Завдання взяти Київ чи якісь інші міста навряд чи стоятиме, вважає експерт. Основною метою буде розпорошення сил України.

"Коли не допомагають репресії, диктатору потрібен зовнішній ворог"

"Росіяни хочуть зробити те, чого вони не зробили в перші дні повномасштабного вторгнення. В першому ешелоні будуть іти російські військові, а слідом за ними – білоруси, які братимуть під контроль територію. Цього не зробили в лютому-березні, тому отримали поразку в Чернігівській, Сумській і Київській областях. Тепер же Лукашенка дотиснули, тому що його економіка колапсує. Єдина можливість отримання коштів – це кредити від Москви, бо Захід стосовно Білорусі займає все жорсткішу позицію. Нічого іншого Лукашенкові не залишається", – пояснив Михайло Жирохов.Підштовхнути Білорусь до агресії проти України може загострення ризиків для режиму Лукашенка. Так вважає співдиректор програм зовнішньої політики, координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник.

"У певний момент режими, подібні до режиму Лукашенка, постають перед вибором – виникає ситуація, коли ризики для режиму загострюються. І тут є два більш-менш дієві інструменти. Перший – внутрішні репресії, другий – зовнішня агресія, створення зовнішнього ворога. Ці інструменти можуть використовувати в комплексі або послідовно, коли, наприклад, вичерпуються можливості внутрішніх репресій. У Лукашенка зараз саме така ситуація. Тому очевидно, що він може вдатися до зовнішньої агресії, принаймні на рівні риторики", – зазначив Олексій Мельник.

Попри рівень залежності від кремля, Лукашенко наразі уникав того, на що його штовхав союзник. Адже самопроголошений президент Білорусі не впевнений, які саме дії укріплять його становище.

"Очевидно, що Білорусь не має достатньо сил для того, щоб розвинути якісь більш-менш помітні успіхи у війні проти України без суттєвої підтримки Росії. Лукашенко не може не розуміти цього. Очевидно, він розуміє, що подібні акції можуть призвести до протилежного ефекту в самій Білорусі, враховуючи, що суспільство, зокрема й військове середовище, не підтримують ідею війни з Україною. Тому ймовірність прямого вторгнення на територію України є доволі низькою.

Однак, намагаючись передбачити сценарії, ми повинні не забувати, що події принаймні останніх чотирьох місяців навчили нас – багато з того, що видається нелогічним, неймовірним, контрпродуктивним для самого Путіна, ним було вчинено. Зазвичай це оцінюється як стратегічні прорахунки, але в нього абсолютно своя логіка, яка, вочевидь, не узгоджується зі здоровим глуздом. Тому ми повинні бути готовими до непередбачуваної лінії поведінки", – наголосив Мельник.

Загроза політична, не військова

Не вірить у наступ білоруських військових полковник запасу СБУ, військовий експерт Михайло Притула.

"Загроза з боку Білорусі насправді трохи не така, як її уявляють. Загроза Білорусі полягає не в тому, що вона зараз обов'язково піде війною на Україну – скоріш за все, цього не буде. Але Білорусь використають зовсім в іншому напрямку. Ми повинні готуватись до того, що Путін намагатиметься зробити те, що відбувалось рівно 103 роки тому. Для цього йому потрібні і Лукашенко, і "тіло Януковича", з яким він носиться вже більше 8 років.

Далі буде от що – він намагатиметься взяти Донецьку область, сказати, що "ось це і є справжня Україна", оголосити Донецьк столицею України (як колись це зробили з Харковом), а Януковича назвати вічно легітимним президентом України. А потім вони збираються в Біловезькій пущі, де вони денонсують Біловезькі угоди 1991 року й оголосять про відновлення "Радянського Союзу 2.0". Для цього йому й потрібні і Білорусь, і "тіло Януковича". Приблизно такий у них план", – розповідає Притула.

Він вважає, що, хоч яким дивним українцям не видавалася політична реанімація Януковича, вона – цілком реальна. Адже Білорусь також фактично є окупованою країною, а легітимність її президента сьогодні приблизно така ж, як легітимність "президентів ЛДНР".

Стосовно буквального наступу, то Михайло Притула вважає його вірогідність мінімальною.

"Там нічим наступати і вони це розуміють. Реально нічим. Населення Білорусі 10 мільйонів осіб, скільки вони "під ружжом" зберуть для атаки? Колись радянська армія завжди трималась на білорусах та українцях. І між українцями та білорусами ніколи не було жодних конфліктів. Тому білоруси знають, що таке українська сила й українська зброя. Вони навряд чи підуть воювати з Україною, адже це буде катастрофічно для Білорусі. А от використати в політичному плані Білорусь кремль точно спробує", – наголосив експерт.

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