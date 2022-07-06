Білорусь проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку

Про це повідомляється у звіті Генштабу.

"На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях", - йдеться у звіті.

Окрім заходів з інженерного обладнання позицій, також триває перевірка пунктів управління, ведеться радіоелектронна розвідка.

6 липня російський агресор з артилерії та реактивними системами залпового вогню завдав удари по Криворіжжю.

Від численних російських обстрілів постраждав Бериславський район у Херсонській області.

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