Росія з артилерії та РСЗВ завдала удари по Криворіжжю

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на лінії вогню стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атаки системами залпового вогню і крилатими ракетами по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону", - йдеться у звіті.

Ситуація на Миколаївщині

Вночі завдано ракетний удар по Миколаївщині. Крилатими ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря ворог вдарив по житлових будинках та кав’ярні села Нечаяне. Одна людина загинула. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони.

У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл вздовж лінії зіткнення. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Ситуація на Криворіжжі

Знову артобстрілами та реактивними системами залпового вогню ворог б’є по соціальній інфраструктурі та житлових будинках Криворіжжя.

Перед світанком – околиці Зеленодольська, без втрат. А після обіду – Широкинська громада – атаковано поле із сонячними батареями. Масштаби руйнувань уточнюються, людських втрат нема.

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