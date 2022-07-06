Росія з артилерії та РСЗВ завдала удари по Криворіжжю
Російський агресор з артилерії та реактивних систем залпового вогню завдав удари по Криворіжжю
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація на лінії вогню стабільно напружена, але під контролем сил оборони. Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атаки системами залпового вогню і крилатими ракетами по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону", - йдеться у звіті.
Ситуація на Миколаївщині
Вночі завдано ракетний удар по Миколаївщині. Крилатими ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря ворог вдарив по житлових будинках та кав’ярні села Нечаяне. Одна людина загинула. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони.
У Березнегуватській громаді тривають обстріли сіл вздовж лінії зіткнення. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Ситуація на Криворіжжі
Знову артобстрілами та реактивними системами залпового вогню ворог б’є по соціальній інфраструктурі та житлових будинках Криворіжжя.
Перед світанком – околиці Зеленодольська, без втрат. А після обіду – Широкинська громада – атаковано поле із сонячними батареями. Масштаби руйнувань уточнюються, людських втрат нема.
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