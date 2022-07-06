На Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів

Про це повідомляє ОК "Південь".

"У Бериславському районі Херсонщини внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів. Ситуація стабільно тяжка, сотні окупованих сіл та містечок без води і світла, газу, мобільного та Інтернет зв’язку", - йдеться у звіті.

Гучні заявив окупантів

Окупаційні війська та місцева колаборантська влада продовжують робити гучні заяви. Зокрема, щодо приєднання діючих вітрових електростанції Херсонщини до Криму.

Росіяни також продовжують активну підготовку до нового навчального року.

6 липня російський агресор з артилерії та реактивними системами залпового вогню завдав удари по Криворіжжю.

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