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Головна Культура На фотоконкурсі ЮНІСЕФ перемогла зроблена в Україні світлина польського фотографа Ярача

На фотоконкурсі ЮНІСЕФ перемогла зроблена в Україні світлина польського фотографа Ярача

21 грудня, 2023 четвер
18:00
Культура

На конкурсі фото року Дитячого фонду ООН перемогла світлина з зображенням моменту дитячої безтурботності на тлі російської збройної агресії в Україні

Про це йдеться у повідомленні на сайті ЮНІСЕФ.

Польський фотограф Патрик Ярач, який документував події в Україні з початку повномасштабного вторгнення, зафіксував момент, коли діти бавляться на фоні диму, спричиненого ворожим прильотом.

"У компанії друзів п’ятирічна Аліна тренується кататися на велосипеді. Мить безтурботності під чорними хмарами приреченості на лузі в Рівненській області на північному заході України. Напередодні ввечері безпілотник підпалив тут нафтобазу", - зазначили в ЮНІСЕФ.

У Фонді підкреслили, що зображені на фото діти дають надію на майбутнє та вселяють оптимізм.

"Фотографії року ЮНІСЕФ стикаються з реальністю життя дівчаток і хлопчиків у всьому світі. Ми дивимося на моменти індивідуальної безтурботності. І протилежність ідеального дитинства. Ми бачимо хоробрість. І лихо. Ми бачимо дітей як жертв структурного насильства, бідності та беззаконня. Ми дивимося на образи, які не можуть залишити нас байдужими", - заявив член журі Петер-Маттіас Геде.

  • Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у 2024 році планує виділити для України 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни.
Україна
ЮНІСЕФ
Війна з Росією
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