ЮНІСЕФ виділить $450 млн для прифронтових регіонів України
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у 2024 році планує виділити для України 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни
Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела робочу зустріч із заступником виконавчого директора ЮНІСЕФ Тедом Чайбаном.
"Обговорювали пріоритети співпраці у 2024 році. Одним із них залишається підтримка громад поблизу районів ведення бойових дій. Особливо дітей та їхніх родин", - йдеться в повідомленні.
Тед Чайбан висловив готовність його організації допомагати відновлювати території, реагувати на гуманітарні потреби, сприяти доступу дітей до освіти тощо. Водночас Ірина Верещук запропонувала продовжити у 2024 році співпрацю Мінреінтеграції, Міносвіти та ЮНІСЕФ щодо забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн.
За її словами, серед інших важливих завдань є облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, на Харківщині ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проєкти зі створення шести таких центрів. Вони з’являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах.
"Загалом наступного року на підтримку прифронтових регіонів ЮНІСЕФ планує виділити 450 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
- У листопаді ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки надав майже 29 тисяч ноутбуків для школярів середнього і старшого віку з десяти областей.
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