ЮНІСЕФ виділить $450 млн для прифронтових регіонів України

Про це йдеться на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук провела робочу зустріч із заступником виконавчого директора ЮНІСЕФ Тедом Чайбаном.

"Обговорювали пріоритети співпраці у 2024 році. Одним із них залишається підтримка громад поблизу районів ведення бойових дій. Особливо дітей та їхніх родин", - йдеться в повідомленні.

Тед Чайбан висловив готовність його організації допомагати відновлювати території, реагувати на гуманітарні потреби, сприяти доступу дітей до освіти тощо. Водночас Ірина Верещук запропонувала продовжити у 2024 році співпрацю Мінреінтеграції, Міносвіти та ЮНІСЕФ щодо забезпечення ноутбуками дітей, які не мають змоги навчатися офлайн.

За її словами, серед інших важливих завдань є облаштування шкільних укриттів, відновлення водопостачання та підтримка центрів життєстійкості. Зокрема, на Харківщині ЮНІСЕФ допомагає реалізувати проєкти зі створення шести таких центрів. Вони з’являться у Чугуївській, Балаклійській, Пісочинській, Кегичівській, Красноградській, Валківській громадах.

"Загалом наступного року на підтримку прифронтових регіонів ЮНІСЕФ планує виділити 450 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.