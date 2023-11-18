ЮНІСЕФ надав школярам з прифронтових областей України майже 29 тис. ноутбуків
Цього місяця ЮНІСЕФ у співпраці з Міністерством освіти і науки надав майже 29 тисяч ноутбуків для школярів середнього і старшого віку з десяти областей
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
"Там, де очне навчання нині неможливе, через близькість до фронту чи відсутність у школі укриття, наше завдання - забезпечити дітей девайсами для навчання. Гаджет для них – це і про доступ до освіти, і про спілкування з однолітками, і про можливість отримувати підтримку від вчителів. І я вдячний нашим партнерам за всю надану українським дітям допомогу. Це однозначно інвестиція у стале майбутнє", – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Нові пристрої в тимчасове користування отримають учні з інвалідністю, переселенці, діти з малозабезпечених сімей, позбавлені батьківського піклування, а також з інших уразливих категорій. Ноутбуки отримають школярі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях.
У співпраці з місцевими органами управління освітою ноутбуки розподілять серед навчальних закладів, які надаватимуть їх учням у тимчасове користування.
Обладнання було закуплене та доставлене за підтримки Європейського Союзу, урядів Німеччини, Фінляндії, Республіки Корея та Японії, а також у межах ініціативи "Технології для біженців" від Breakthrough Prize Foundation.
У МОН нагадали, що доставлені навесні 20 тисяч пристроїв, закуплені ЮНІСЕФ за кошти ЄС та Республіки Корея, уже використовують. Це 10 тисяч планшетів для учнів молодшої школи та стільки ж ноутбуків для дітей середнього і старшого шкільного віку.
У наступні три місяці ще майже 40 тисяч пристроїв буде доставлено до прифронтових регіонів відповідно до пріоритетів, визначених Міністерством освіти і науки.
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